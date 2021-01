ESCLUSIVA- Ilario Pensosi (direttore sportivo): “Il Napoli può competere su tutte e tre le competizioni”

Lavorativamente parlando come è stato per lei questo 2020? “ Considerando l’andamento della pandemia, sul lavoro che attuo non posso recriminare. Ho svolto e realizzato appieno le condizioni richieste e i risultati raggiunti. Sono soddisfatto veramente!!!”

Che esperienze lavorative ha avuto? “Io sono docente scienze motorie e sportive e accademica italiana fitness, e proseguo sempre nel calcio ora in veste di consulente calcio e opinionista tv e radio per calcio, sport e fitness. Ma ho conseguito il patentino da collaboratore gestione sportiva a Milano che mi consente di esercitare vari ruoli. Preferisco rientrare in società calcistiche, dove ho sempre svolto il ruolo di osservatore , responsabile scouting e ds, ma mi apro a nuovi incarichi; fanno crescere ed emergere.”

Mi fornisce un bilancio del mondo del calcio di questo 2020? “Un calcio diverso in relazione alla nostra ottica abituale. Un calcio in fase di evoluzione, di cambiamento totale e culturale. Una prospezione orientativa che comprende l’importanza dei tifosi e della gente che vive di calcio.”

Quali sono i suoi progetti per il nuovo anno? “Proseguo i miei incarichi citati prima, e quelli di consulente calcio e opinionista tv e radio per calcio e sport. Sono lieto di accogliere proposte per rientrare nel calcio nelle società, in cui mi sento a mio agio”

Come giudica questo campionato di Serie A? “Campionato difficile di consideraziooni e previsioni. Troppi ribaltamenti e capovolgimenti repentini. Prevede sempre una declinazione emulativa della Juventus rispetto alle altre squadre”

Che ne pensa del campionato del Napoli? “Un campionato in linee con le attese. Gattuso vero protagonista della rinascita , con il contributo fondamentale del ds Giuntoli, che arricchisce la rosa. Hanno riaccesso l’ ambiente entrambi, e ravvivato spogliatoio. C è da stare tranquilli con loro.”

Come si dovrebbe muovere il Napoli sul mercato? “Il mercato del napoli si concentrerà sulle uscite, prima che degli acquisti. Qualcosa si farà sui terzini e a centrocampo, ma in relazione alle cessioni.”

Chi vede favorito per la Supercoppa italiana del 20 Gennaio tra Napoli e Juve? “Nessuna al momento. Niente è calcolabile e derivabile. Sarà determinante lo stato di forma di ambedue e i giocatori a disposizione”

Secondo lei il Napoli può vincere l’Europa League o la Coppa Italia? “Ha una rosa, staff, e assetto societario per competere con tutti in ogni proiezione concernente. Il vincere è rapportato a tanti aspetti, ma le probabilità sono elevate di alzare qualche coppa.”

Secondo lei chi vincerà lo scudetto? “Per me ha un passo in più sempre la Juventus. Però le milanesi hanno ora il carisma per contrastare la Signora.”

Secondo lei i tifosi sugli stadi quando torneranno? “Settembre 2021 può essere una data plausibile.”