ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – P. Wergifker (all. Riozz. Como): “A Vicenza mi aspetto lo stesso cinismo avuto nella gara contro il Chievo Verona”

Il 2021 della Riozzese Como è ricominciato nel migliore dei modi, con il successo interno contro il Chievo Verona Women’s, confermando la seconda posizione in classifica. Le lombarde, ora si prepareranno alla gara di Vicenza, contro un’altra neo promossa, occasione per dare continuità in campionato. Ilnapolionline.com ha intervistato il tecnico Pablo Wergifker.

Inizio di 2021 con il successo contro il Chievo Verona Women, quali differenza, oltre il risultato, rispetto alla gara con il Tavagnacco? “L’ultima sfida del 2020 contro il Tavagnacco fu una partita dove creammo molte occasioni, ma è mancato cinismo sotto porta. Senza dimenticare che il gol delle friulane è arrivato al minuto 93, quindi una sconfitta beffarda. Invece contro il Chievo Verona c’è stato più cinismo in zona gol, aspetto importante per chi come noi punta ai grandi obiettivi. Sono contento della vittoria e della prestazione, ora torneremo a lavorare per prepararci per la trasferta di Vicenza”.

Contro il Chievo Verona ha realizzato una doppietta Ferrario. Quali sono le sue caratteristiche e dal punto di vista tecnico chi assomiglia a livello tecnico? “Zhanna Ferrario è una centrocampista che si sa inserire molto bene, come ha dimostrato contro il Chievo Verona. Lei ha ampi margini di crescita e continuando così ci potrà dare una grossa mano in zona gol. Caratteristiche? Zhanna è un mix tra Barella e Eriksen, ovvero brava a livello di contrasto, ma che sa farsi valere sotto porta”.

Cosa manca secondo te alla tua squadra per raggiungere il traguardo della promozione? “Io credo che ci manca la continuità a livello di risultati, perché più o meno le prestazioni sono state positive, tranne qualche caso. Siamo una neo promossa che ha voglia di crescere e trovare il giusto ritmo, c’è la giusta voglia di fare, perciò ho fiducia. La classifica attuale rispecchia i valori in campo, sicuramente la Lazio è da tenere d’occhio, il Pomigliano è prima è si sta confermando una squadra davvero in gamba. Noi dovremo restare lì a giocarcela fino alla fine e solo al termine della stagione tireremo le somme”.

Domenica affronterete in trasferta il Vicenza, squadra che meriterebbe una classifica diversa per come gioca. Come vi state preparando alla gara in Veneto? “Sono d’accordo con te, il Vicenza è una squadra che gioca un buon calcio, ma ha una classifica che non rende merito ai suoi valori. Conosco alcune calciatrici che ho avuto ai tempi dell’Inter, davvero forti sul piano tecnico, come in attacco hanno Yebooa che è molto rapida. Noi dovremo affrontarle come sempre, tenendo alta la concentrazione e sfruttando al meglio le occasioni che ci creeremo nei novanta minuti, stesso cinismo avuto contro il Chievo Verona”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

