Difficile la difesa della difesa: il primo imputato, Maksimovic

Di solito non è mai colpa di qualcuno in particolare, ma c’è sempre un concorso di cause. Ieri, per il Napoli, è senza dubbio stato così, ma, oltre all’ inefficienza generale sotto porta, al probabile errore di non giocare con Petagna dall’ inizio, all’ ingenuità clamorosa di Fabian Ruiz nel caso del rigore concesso allo Spezia, c’è un calciatore che è apparso davvero in difficoltà. Si tratta di Nikola Maksimovic. Il Mattino scrive: “Il primo imputato per la batosta azzurra è Nikola Maksimovic, apparso ancora una volta timido e soprattutto impacciato. Ospina è diventato vittima sacrificale in occasione del rigore concesso per l’ingenuo contatto di Fabian Ruiz su Pobega. Situazione non del tutto diversa da quella del raddoppio, quando il portiere ha provato ad arginare la percussione centrale di Nzola in area di rigore con un’uscita bassa. Il servo ha preso stabilmente il posto di Koulibaly al centro della difesa, ma da almeno un paio di partite sembra in evidente crisi. Nonostante questo, però, Gattuso lo preferisce a Rrahmani come centrale di scorta da affiancare a Manolas nel pacchetto arretrato. Meglio non è andata a Mario Rui. Perché se Di Lorenzo ha portato a casa la pagnotta confezionando il cross perfetto per il momentaneo vantaggio firmato da Petagna, il portoghese sulla corsia opposta ne ha combinata una dopo l’altra”.