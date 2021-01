CALCIO FEMMINILE – A. Cincotta: “Ieri sera ho rivisto la Fiorentina modello Women Champions”

Ieri pomeriggio a Chiavari si è giocata la seconda semifinale di Supercoppa italiana tra la Fiorentina e il Milan, successo di rimonta dell’undici viola per 1-2 con le reti di Kim e Quinn. Antonio Cincotta ha visto la partita a casa, causa Covid-19, ma ha detto la sulla gara delle sue ragazze. “Ho visto una grande partita, ho visto la stessa grinta e determinazione della Champions League. Stiamo portando avanti questo momento positivo, sono contento per tutta la costi, per la squadra e per i tifosi. Mi complimento con lo staff. E ora testa alla Finale!”.

Fonte: acffiorentina.com