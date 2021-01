Avversario Napoli – Risentimento per Forestieri dell’Udinese, out contro gli azzurri

Mentre la squadra svolgeva il consueto allenamento defaticante, in tarda mattinata Fernando Forestieri si è sottoposto agli accertamenti in seguito al problema muscolare che ieri lo ha costretto a chiedere il cambio al 34′. Lo staff medico bianconero ha potuto avere conferma del fatto che il giocatore si è fermato a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra: si attendono maggiori particolari dalla risonanza magnetica, ma è certo che Forestieri non sarà quindi disponibile per la gara di domenica contro il Napoli e le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.

Gotti, al momento, può quindi contare su due soli attaccanti di ruolo: Lasagna e Nestorovski.

Fonte: udineseblog.it