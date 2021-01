Attacco frizzante ma impreciso; ecco i voti de il Mattino per l’attacco!

Attacco frizzante ma estremamente impreciso nella conclusione e nell’ultimo passaggio; ecco i voti de il Mattino:

5,5 POLITANO

Sprinta a tutto gas sulla destra e sfiora il gol con il tiro a giro al termine di una ubriacante serpentina. E pensare che poco prima si era accasciato per una botta alla gamba. La benzina, però, finisce presto e delle sue accelerazioni non si hanno più tracce.

5 INSIGNE

Colleziona palle gol come fossero caramelle nel giorno della Befana. Nel suo caso, però, non sono affatto golosità prelibate, ma amari bocconi da buttar giù uno dopo l’altro. Alla lunga, e alla luce del risultato finale, gli errori del capitano pesano come macigni. Ennesima occasione sprecata per lui e per il Napoli.

5,5 LOZANO

Un falso falso nove, visto che gioca bene in profondità e sa anche far salire la squadra. Caparbio nello sradicare il pallone dai piedi di Provedel e innescare una delle migliori occasioni del Napoli, ma ingenuo poco dopo nell’appoggiare un pallone all’indietro invece di calciare a porta vu