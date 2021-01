UFFICIALE – I convocati del Napoli. Out Demme per lombalgia

Questo pomeriggio alle ore 18,00 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà lo Spezia per la sedicesima giornata. Non ci saranno, oltre Malcuit, Koulibaly, Mertens e Osimhen, all’ultimo anche Diego Demme per la lombalgia per gli esiti del trauma contusivo al bacino

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.

Fonte: sscnapoli.it