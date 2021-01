Tra Gattuso ed il Napoli c’è qualche dubbio, ecco cosa chiede l’allenatore azzurro

Qualche dubbio c’è. Altrimenti le firme sarebbero già state messe in tutte le 39 pagine del contratto che i legali di De Laurentiis e quelli di Gattuso si sono scambiati a dicembre. Perché ogni cosa è al proprio posto: aumento dell’ingaggio (fino a 2,4 milioni di euro a stagione), durata (giugno 2023), diritti di immagine (restano in parte nella mani del tecnico), clausole rescissorie (di cui non c’è traccia). E questi dubbi il Napoli e il suo tecnico sono destinati a trascinarseli ancora dietro per qualche tempo, perché nessuno ha fretta di parlare, ancora, del futuro. C’è il presente, fatto dello Spezia e poi dell’Udinese, di una partita ogni tre giorni e c’è una Supercoppa in palio il 20 gennaio a Reggio Emilia che pure ha il suo bel valore. Quindi dell’incontro per parlare del progetto Napoli e di quelli che saranno gli obiettivi del prossimo biennio del club azzurro c’è tempo per discutere. De Laurentiis non ha fretta e non metterà fretta a Gattuso. L’incontro, per lui, può anche slittare alla fine della stagione. Ma serve un vertice. Ed è lo step che Gattuso chiede per firmare. L’ultimo passo prima del via libera. P. Taormina (Il Mattino)