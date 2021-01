SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE – Juventus-Roma 2-1, ci pensa come sempre Girelli

A Chiavari è giornata di Supercoppa italiana femminile dove la prima semifinale è Juventus-Roma, partita che regala emozioni e colpi di scena. Le giallorosse hanno l’occasione per passare in vantaggio su rigore, ma Andressa calcia sopra la traversa. Le bianconere, come sempre sono ciniche e passano con Bonansea che ribadisce in rete la respinta di Caesar. La squadra di mister Bavagnoli però non demorde e pareggia ad inizio ripresa con Swaby, tocco dolcissimo che supera Bacic. A.s. Roma sfortunata con Paloma Lazaro che coglie la traversa. Partita che è ad una svolta per il rosso diretto, molto dubbio, del portiere giallorosso Caesar. Il match va ai supplementari, si gioca sotto la grandine, quasi ai calci di rigore, ma ci pensa per la Juventus Cristiana Girelli, tutta sola segna di testa e regala la finale alla squadra di Guarino. Roma bella, a tratti anche convincente, ma esce sconfitta in maniera beffarda.

JUVENTUS-ROMA 1-1 (23′ Bonansea, 48′ Swaby, 115′ Girelli)

JUVENTUS (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Rosucci (65′ Pedersen), Galli, Caruso (51′ Zamanian); Bonansea (119′ Staskova), Girelli, Hurtig (65′ Maria Alves). A disp.: Tasselli, Gama, Giordano, Lundorf, Berti. All.: Rita Guarino

ROMA (4-3-3): Ceasar; Erzen (77′ Soffia) (118′ Corelli), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa (91′ Bonfantini), Giugliano, Ciccotti; Thomas, Lazaro, Serturini (90′ Baldi). A disp.: Pipitone, Corrado, Battistini, Bernauer, Hegerberg, Severini, Corelli, Massa. All.: Elisabetta Bavagnoli

Arbitro: Matteo Marcenaro

Assistenti: Luca Valletta, Pietro Lattanzi

Ammonite: 16′ Caruso, 54′ Erzen, 119′ Ciccotti.

Espulse: 89′ Ceasar

Fonte: vocegiallorossa.it