Specchia, allenatore: “Un giocatore come Emerson sarebbe importante””

Su Radio Marte, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore, ecco le sue parole:

“Ho allenato lo Spezia in una stagione non troppo felice, presi la squadra in corsa ma non andò come speravamo. Al di là dei tecnici la squadra non era competitiva. Cambio di atteggiamento di Italiano? Secondo me in questo momento lo Spezia è la squadra più debole ma farà una partita intelligente a Napoli. Lozano punta? Potrebbe essere una scelta azzardata e potrebbe esserne penalizzato il calciatore. Emerson Palmieri? Il Napoli sul piano dei cambi ha forse la migliore rosa, certamente ora non ha il Ghoulam migliore. Un giocatore come Emerson sarebbe importante da avere”.