SERIE A – Napoli-Spezia 1-2, il top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro il Cagliari, cerca conferme in casa contro lo Spezia e l’inizio sembra promettere bene. Dopo un minuto Insigne spreca da ottima posizione, ma la squadra continua a creare. Insigne e Lozano mettono alla prova i riflessi di Provedel, manca la precisione sotto porta. I liguri nn incidono in attacco, si difendono come possono, ma senza creare pericoli. Nella ripresa gli azzurri sbloccano la gara, cross di Di Lorenzo e Petagna non sbaglia da pochi passi. La partita sembra andare al verso giusto, ma arriva l’errore di Fabian Ruiz concede il rigore, Nzola non sbaglia. Lo Spezia poi resta in dieci per il doppio giallo ad Ismajili, però su contropiede gli ospiti prima colgono il palo con Nzola e da pochi passi segna Pobega. Nel recupero Elmas spreca clamorosamente nel recupero. Brutta sconfitta, un mix tra imprecisione e poca concentrazione. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Petagna 6 – L’ex attaccante dell’Atlanta e della Spal, parte della panchina, poi entra nella ripresa e mostra di essere il centravanti. Segnando di piatto e sfiorando anche la doppietta nel finale. Almeno esce con l’onore delle armi.

Flop

Di Lorenzo 5 – Sembra che la sua gara possa essere da considerare positiva, suo il cross per la rete di Petagna, ma poi in difesa commette errori, grave soprattutto la “dormita” per il gol di Pobega. Davvero irriconscibile.

Maksimovic 4,5 – Il difensore serbo, per la terza gara di fila, davvero tra i peggiori, ma stasera ancora peggio del solito. Nella ripresa si perde Nzola più volte e in fase di costruzione davvero male.

Fabian Ruiz 4,5 – Lo spagnolo da inizio anno sembra l’ombra di se stesso e anche stasera non fa diversamente. Lento e macchinoso a centrocampo, poi commette l’errore sul rigore della Spal. Sembra fuori dalla squadra.

Zielinski 5 – In tre giorni il polacco, passa dall’essere l’eroe di Cagliari, al disputare una partita scialba. Non viene coinvolto, ma certamente non fa molto per mettersi in luce.

Elmas 5 – Il macedone entra in campo per cercare di dare il contributo sulla trequarti, ma non incide. Nel finale ha la palla del pareggio, ma spreca da ottima posizione.

Insigne 5 – Il capitano, è chiaro, non è solo colpa sua, questo è chiaro, però stasera è apparso non all’altezza della situazione. Male dopo un minuto e poi cerca il tiro di precisione. Partita sotto tono, capita, però non ha inciso come suo solito.

A cura di Alessandro Sacco