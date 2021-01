SERIE A, Milan-Juventus 1-3: i rossoneri perdono dopo 27 incontri

MILAN-JUVENTUS 1-3:

Prima sconfitta in campionato per il Milan. Dopo 27 gare utili di fila. Conteggiando anche le gare della scorsa stagione. Ad inizio partita Chiesa si scatena. Prima un clamoroso palo. Con girata in area. Poi un bel gol. Su assist di tacco di Dybala. 0-1. Nella seconda parte del primo tempo, Leao va vicino al pareggio con una grande giocata tecnica. Preludio al pareggio rossonero. Trovato da Calabria. Con un gran piattone, simile ad un rigore in movimento. Un Calabria schierato da centrocampista, causa emergenza. 1-1. Nel secondo tempo ancora Chiesa. Con un’altra grande giocata. Controlla di destro un passaggio lungo e teso di Dybala. E tira di sinistro sul palo lungo. 1-2. McKennie triplica, poi, su passaggio-gol di Kulusevski. 1-3. La gara si chiude praticamente qui. Il Milan rimane ancora primo. A +1 sull’Inter. La Juve è imbattuta in trasferta. Ed è a 7 punti dalla vetta.

MILAN (4-2-3-1):

Donnarumma; Dalot (81′ D. Maldini), Kjaer (81′ Kalulu), Romagnoli, Hernandez; Calabria (81′ Conti), Kessié; Castillejo (87′ Colombo), Calhanoglu, Hauge (68′ Diaz); Leao.

All. Pioli

JUVENTUS (4-4-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta (87′ Demiral); Chiesa (64′ Kulusevski), Bentancur (74′ Arthur), Rabiot, Ramsey (74′ Bernardeschi); Dybala (64′ McKennie), Cristiano Ronaldo.

All. Pirlo

Marcatori: 18′ e 62′ Chiesa (J), 41′ Calabria (M), 76′ McKennie (J)

Ammoniti: Bentancur (J), Danilo (J), Romagnoli (M)