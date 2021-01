Serie A/Cagliari-Benevento 1-2: Le Streghe ribaltano il Cagliari

CAGLIARI-BENEVENTO

Nel lunch match del turno infrasettimanale valevole per la 16a giornata di Serie A il Cagliari di Di Francesco vuole tornare alla vittoria che manca ormai da tempo. Nella sua isola felice ritorna dal 1′ Nainggolan che vuole sin da subito lasciare il segno, I sardi però dovranno vedersela contro un organizzato Benevento che ha messo in difficoltà il Milan nella scorsa giornata sprecando molto.

PRIMO TEMPO

Gara subito viva, ed al 12′ l’arbitro Abbattista fischia il penalty al Benevento per fallo del portiere Cragno su Lapadula, ma dopo il consulto al VAR, revoca il rigore. Al 15′ grandissima occasione per i sanniti, Lapadula pesca in profondità Sau che si presenta solo davanti a Cragno, ma calcia fuori. Che occasione sprecata! Al 19′ magia di Nainggolan che calcia dalla linea di metà campo e impegna Cragno che devia in angolo. Dall’angolo successivo il Cagliari passa in vamtaggio. Pavoletti spizza di testa sull’angolo, sul pallone si avventa Joao Pedro cghe sigla 1-0 a favore dei sardi. Verso la fine della prima frazione di gioco il Benevento agguanta il pareggio. Splendido assist in verticale di Schiattarella, Sau l’ex di turno gira al volo e batte Cragno. 1-1. Al 44′ il Benevento si porta in vantaggio. Cross dalla destra di Insigne, al centro per Tuia che stacca indisturbato e sigla 1-2 per i campani. A fine primo tempo è 1-2.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Cagliari in avanti cerca il pareggio, ma il Benevento è bravo a sfruttare gli spazi e ripartire. Al 60′ Cagliari vicino al pari con Sottil, destro potente dal limite e Montipò bravo a deviare in angolo. Al 68′ il Benevento ha un’ottima occasione con Lapadula che elude il fuorigioco, e Insigne tutto solo in area, ma il centravanti si fa intercettare dal recupero di Nandez. Al 79′ il Benevento sfiora il tris con Caprari che dribbla l’avversario calcia, è bravo Crago a deviare, ma Di Serio non è leggermente in avanti per il tap-in. Nell’ultimo minuto di gioco occasione per Simenone, ma è bravo Montipò a parare. La gara termina come era finito il primo tempo. 1-2 per il Benevento a Cagliari.