Serie A 16°giornata :Cade l’Inter. Vincono Roma e Lazio!

Serie A 16°giornata, gare delle ore 15:

L’Atalanta di Gasperini asfalta anche il Parma con un netto 3-0. A segno i soliti Muriel e Zapata,tris firmato da Gosens. Vittoria della Lazio sulla Fiorentina con un gol per tempo. La sblocca Caicedo ed Immobile la chiude. Passeggia la Roma a Crotone che si impone per 3-1. Doppietta di Borja Mayoral e rigore di Mkhitaryan nel primo tempo. Gol della bandiera per i calabresi con Golemic. Continua a volare il Sassuolo in classifica che vince per 2-1 sul Genoa. Succede tutto nella ripresa. La sblocca Boga, ma Shomurodov la pareggia poco dopo. Nel finale la decide un colpo di testa di Raspadori. Pari tra Bologna e Udinese. Padroni di casa due volte in vantaggio, con Tomyasu e Svanberg. I friulani segnato con Pereyra e Arslan nel finale. Pari anche tra Torino e Verona. La apre Di Marco con un eurogol, risponde Bremer. Infine vittoria importante della Sampdoria sull ‘Inter per 2-1.Blucerchiati in vantaggio su rigore di Candreva e raddoppio con Keita. Nella ripresa la riapre De Vrij ma non basta.