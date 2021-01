Scoppia il caso in Serie B; la Salernitana denuncia un giro di scommesse!

In Serie B sta per esplodere un vero e proprio caso, con la Salernitana reduce dalla gara contro il Pordenone, che lamenta una direzione arbitrale da parte di Rapuano di Rimini a dir poco discutibile. La società dopo questa gara avrebbe ricevuto delle soffiate riguardando un ipotetico giro di scommesse, che ha portato il club a fare un duro comuicato, ecco quanto scritto: «La Us Salernitana 1919 comunica che, a seguito di alcune segnalazioni apparse su siti sportivi, nonché innumerevoli sollecitazioni ricevute in merito a presunte quotazioni di scommesse sportive ascrivibili alla partita Salernitana–Pordenone, auspica che l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado possa far presto luce ed accertare l’effettiva caratura della fattispecie che, se accertata, costituirebbe senza alcun dubbio un danno in capo alla Salernitana»