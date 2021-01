Pussetto si è infortunato gravemente; salterà la gara contro il Napoli!

Ignacio Pussetto, ala dell’Udinese, si è gravemente infortunato al legamento crociato, con l’operazione effettuata oggi con successo però ha già iniziato il percorso riabilitativo. Sicuramente però l’argentino non sarà disponibile per la gara contro il Napoli in programma il 10 Gennaio alle ore 15:00. Ecco il comunicato del club nel dettaglio: “Udinese Calcio comunica che questo pomeriggio Ignacio Pussetto si è sottoposto con successo all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata effettuata, presso la clinica Villa Stuart di Roma, dal Professor Mariani. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo.”