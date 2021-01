Napoli, squadra che vince non si cambia…più o meno

Tra poche ore in campo contro lo Spezia. Neopromossa e di conseguenza da annoverare in quelle che vengono definite, piccole. E finora il Napoli di Gattuso si è comportato molto bene contro questa tipologia di formazione. 7 vittorie ed un solo pareggio, quello con il Torino. Contro il Cagliari gli azzurri hanno ritrovato brillantezza fisica e mentale e per la sfida casalinga di oggi, si va verso la riconferma quasi in blocco della squadra vista in Sardegna. In porta Ospina, favorito su Meret, difesa a quattro con Di Lorenzo sicuro a destra, coppia centrale Maksimovic-Manolas e Mario Rui a sinistra. A centrocampo certo del posto Fabian Ruiz, in crescita a Cagliari, l’uomo che assicura geometrie, al suo fianco ancora Bakayoko favorito su Demme. In avanti oltre a Politano dal primo minuto, il tecnico calabrese sta valutando l’ipotesi di un Lozano punta centrale. Coadiuvato da Insigne e supportato da Zielinski. Se così non dovesse essere, al centro dell’ attacco si sarà Petagna.

