Milik, si allontana anche l’Atletico: trovato sostituto in Ligue 1

Non è un mistero che Milik sia finito nelle mire dell’ Atletico Madrid e che la squadra spagnola, dopo l’addio di Diego Costa, abbia bisogno di una punta. Ma la squadra di Simeone si guarda intorno a 360 gradi. Dopo aver allacciato i contatti con il Napoli per Milik appunto e con il Betis per Loren, i colchoneros avrebbero individuato in Ligue 1 un’altra valida alternativa. Sarebbero interessati a Moussa Dembélé, attaccante del Lione particolarmente apprezzato dal tecnico Diego Simeone. Secondo FootMercato, gli spagnoli avrebbero proposto un prestito con opzione di acquisto. Dembele non sembra più indispensabile nello scacchiere di Rudi Garcia e attualmente è infortunato, ma il Lione è una bottega cara e non cederà facilmente uno dei suoi gioielli.