Mertens, breve allenamento e cena con la squadra. Ecco il piano di Gattuso

Ieri sera il Napoli ha ricevuto la notizia che tutti volevano attendere, Dries Mertens è risultato negativo al giro di tamponi, così come tutto il gruppo squadra. Il belga è quasi pronto per dare a Gattuso quell’alternanza in attacco, in attesa di Osimhen. Il calciatore fiammingo ha svolto a Castel Volturno, una breve seduta di allenamento, poi ha cenato con la squadra all’Hotel Britannique. A livello fisico si valuterà nei prossimi giorni, improbabile che possa essere convocato oggi contro lo Spezia. Se tutto va come deve andare, Mertens, sarà convocato per la gara di Udine, di domenica 10 Dicembre alla “Dacia Arena”.

Fonte: Corriere dello Sport