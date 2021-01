MERCATO – Per Milik entra in gioco anche l’Inter

Il futuro di Milik è sempre più ingarbugliato, anche perchè al momento non ci sono accelerate per una possibile cessione a Gennaio. Le pretendenti al polacco: Atletico Madrid e Marsiglia non si sono avvicinate alle richieste di 15 milioni di De Laurentiis. Se a Gennaio l’ex dell’Ajax non dovesse andare via, da Febbraio si può accordare a parametro zero. Oltre alla Juventus e alla Roma, si è inserita anche l’Inter, una variabile impazzita per i prossimi mesi. Oggi nella calza della Befana, sarà difficile trovare oro o euro, ma ancora tanta incertezza per il futuro di Milik.

Fonte: Corriere dello Sport