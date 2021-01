MERCATO – Napoli-Zaccagni, accordo “morale” con l’Hellas Verona

Per quanto riguarda il mercato in entrata, se ne parlerà probabilmente in estate, visto che l’obiettivo è sfoltire la rosa, ma si guarda al futuro in casa Napoli. In cima alla lista del d.s. Giuntoli c’è Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, autore l’altro giorno di una rete favolosa contro lo Spezia, avversario odierno dei partenopei. La novità delle ultime ore è che c’è una sorta di accordo morale tra i club, sulla base di 15 milioni. Una specie di stretta di mano virtuale o accordo come si dice in questi casi, a distanza. Ovviamente a Giugno si tireranno le somme per capire se questa trattativa si potrà fare, ma al momento il Napoli è in pole position sul Milan e non solo sul jolly del centrocampo di Juric.

Fonte: Corriere dello Sport