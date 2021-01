Le iniziative per Diego dovranno avere il consenso dei Maradona

Un monumento a Diego Maradona, una giunta comunale straordinaria. L’assessore allo sport Borriello e alla cultura De Majo danno il via ai lavori: della commissione faranno parte anche Bruscolotti e Patrizio Oliva. Ieri Diego Maradona junior ha presenziato alla prima riunione: «Sono contento di questi progetti del Comune di Napoli in ricordo di papà e non ho nulla in contrario: ma il marchio Diego Maradona è di noi figli e noi siamo pronti a far bloccare tutto ciò che non avrà la nostra autorizzazione, in Italia e in ogni parte del mondo». Sul tavolo dell’assessore Borriello anche la realizzazione di un museo dove raccogliere tutti i cimeli deposti dai tifosi azzurri in Curva B nei giorni del lutto e un altro museo dove raccogliere il materiale conservato dai tanti appassionati in città.

