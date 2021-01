La strana idea del nuovo falso nueve: Lozano al centro dell’ attacco

Squadra che vince non si cambia. E’ un adagio del calci, forse un po’ datato visto il turnover ed i ritmi di oggi. Però, in merito alla sfida di oggi tra Napoli e Spezia, per gli azzurri dovrebbe essere proprio così. Unica variante in attacco, dove dovrebbe giocare Politano dal primo minuto e dove sono sicure, ovviamente, le presenze di Zielinski ed Insigne. C’è però un’ idea che prende forma nella testa di mister Gattuso: la presenza de El Chucky Lozano come punta centrale, una sorta di falso nueve. In tal caso Petagna comincerebbe dalla panchina. Potrebbe essere questa la vera sorpresa per il match con lo Spezia. E in panchina ci sarà Llorente, l’attaccante spagnolo, la cui cessione per il momento è stata bloccata in attesa dei ritorni in campo di Osimhen e Mertens.

Il Mattino