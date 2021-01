Italiano, all. Spezia: “Siamo andati sotto, ma abbiamo ribaltato anche in 10”

Impresa dello Spezia che in rimonta e con l’uomo in meno batte il Napoli al Diego Armando Maradona. Ecco le parole del tecnico dello Spezia nel post partita:

Cosa ha detto ai suoi all’intervallo?

“Nel primo tempo abbiamo fatto una gara non bella per come eravamo abituati. Nel secondo bisognava cambiare qualcosa, ho fatto due cambi ed abbiamo cercato di dare fastidio al Napoli. Siamo andati sotto e siamo riusciti a ribaltare la gara contro una squadra fortissima, tenendo botta anche in dieci uomini”.

Come spiega il risultato dopo il brutto primo tempo?

“Certe gare devi tenerle sempre vive, devi provare a non andar sotto di tre gol. Se la tieni viva, vuol dire che ci credi. e che non perdi la speranza. Oggi siamo stati premiati per quello che avevamo fatto in precedenza, continuare a non fare risultato so che è frustrante. Spero che questa vittoria dia una mano ai miei ragazzi”

Nelle sconfitte vi siete compattati

“Sì, reagire a queste difficoltà contro una squadra piena di campioni è molto bello. Questo vuol dire che c’è carattere, sacrificio e attaccamento alla maglia”.

Cosa succederà nel mercato di gennaio?

“Tutti hanno avuto delle possibilità, poi ci sono alcuni che hanno più minutaggio. Ora è arrivato Saponara, con lui cresciamo in qualità ed esperienza. Siamo vigili, se possiamo rinforzarci non ci tireremo indietro”.

