Il Napoli attende il rientro, in campo, di Dries Mertens

Il Napoli e Napoli attendono il rientro (in campo) di Dries Mertens. Il belga dopo la riabilitazione alla caviglia svolta ad Anversa, è tornato ieri a Napoli e si è sottoposto a tampone al Covid-19 che è risultato negativo e in pomeriggio ha raggiunto i compagni in ritiro all’hotel Britannique. Il belga potrà così riprenderà il lavoro sul campo: mancano solo quattro giorni alla sfida con l’Udinese, proverà il recupero che però appare più probabile per la sfida successiva del 17 gennaio contro la Fiorentina. Osimhen si sta allenando a casa a Posillipo in attesa della guarigione dal coronavirus e poi dopo l’ok dalla visita medica di controllo a spalla e braccio destro riprenderà gli allenamenti sul campo. I tempi di recupero al momento non sono ancora prevedibili, il rischio è che non possa farcela in tempo per la Supercoppa contro la Juventus.

Il Mattino