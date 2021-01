[Formazioni] Napoli-Spezia, Lozano falso nueve. Due ballottaggi per Italiano

Questo pomeriggio il Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 18,00, affronterà lo Spezia per la sedicesima giornata. Per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso pochi i cambi di formazione: Hysaj sul lato sinistro e Politano al posto di Petagna. La novità delle ultime ore è Lozano che giocherà da falso nueve. Ballottaggio in porta Ospina-Meret con il colombiano in leggero vantaggio. L’allenatore dei liguri Italiano ha due dubbi di formazione. In difesa Erlic o Ismajili e a centrocampo Deiola-Maggiore. In attacco spazio al tridente: Gyasi, Nzola e Farias.

Fonte: CdS