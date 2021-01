E’ indisponibile per oggi ma è sul mercato, Malcuit richiesto dalla Viola

Indisponibile contro lo Spezia è Malcuit, per il terzino destro si è fatta avanti la Fiorentina per una soluzione in prestito e potrebbe muoversi con decisione anche il Marsiglia. Il francese è tra quelli che potrebbe andare via a gennaio, dove a tenere banco è ancora la questione Milik: al polacco hanno mostrato interessamenti Atletico Madrid e Marsiglia ma non si sono ancora sviluppate trattative. Il Napoli per cederlo chiede 15 milioni e al momento non ci sono offerte del genere: si andrà avanti in attesa che la situazione possa sbloccarsi ma resta il rischio che possa andare via a parametro zero, in tal caso resterebbe bloccato a Napoli fino a giugno senza giocare. R. Ventre (Il Mattino)