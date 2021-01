DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Spezia: formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoumé, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias. All. Italiano

Lo Spezia in campo

Esordio per la seconda maglia!

Arbitro: Mariani; Ass1: Bresmes; Ass2: Margani; IV: Ghersini; VAR: Banti; AVAR: Del Giovane

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà lo Spezia per la sedicesima giornata di campionato. Tra le due squadra c’è stato un precedente in Coppa Italia, con il successo degli azzurri per 3-1 gol di Zielinski, Giaccherini e Gabbiadini. I partenopei sono alla ricerca di conferme dopo il successo di Cagliari, out all’ultimo Demme a causa della lombalgia, mentre i liguri di riscatto dopo la sconfitta interna contro l’Hellas Verona. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

