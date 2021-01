Difesa azzurra – Gestire Manolas in attesa del rientro del ministro Koulibaly

Oltre ai rientri di Mertens ed Osimhen, in casa azzurra si attende quello di Koulibaly. Per il senegalese, come per gli altri due, sarà usata la massima prudenza. Dopo la gara con lo Spezia, in programma la sfida di Udinese e la Coppa Italia contro l’Empoli. Koulibaly potrebbe cominciare dalla panchina proprio in una delle due occasioni. La Repubblica, valutando la situazione della difesa del Napoli, scrive: “Manolas va gestito in attesa del rientro del ‘Ministro della difesa’ fissato tra Udine (per la panchina) o presumibilmente contro l’Empoli”.