DAZN – Italiano: “Il calcio è strano, brutta prestazione e risultato”

L’allenatore dello Spezia, Italiano, a fine gara, parla della gara della sua squadra contro il Napoli. Ammette la brutta prestazione e le difficoltà della partita: “Tantissime volte buone prestazioni, e zero punti, oggi il contrario e contro una squadra che è tantissimi gradini più in su di noi. Il calcio davvero è imprevedibile. Trovarsi in inferiorità numerica in serie A è terribile, ci è andata bene, devo dire che la reazione della squadra allo svantaggio e all’ espulsione mi ha sorpreso. Questi tre punti riportano entusiasmo ed un sorriso dopo un periodo davvero pesante.”