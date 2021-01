DAZN – Insigne fa mea culpa : “Devo essere io il primo a trascinare gli altri…”

E’ un Insigne amareggiato e deluso quello che si presenta a fine gara ai microfoni di DAZN. Si assume tantissime responsabilità il capitano. Forse anche quelle non sue: “Non so cosa è successo, ma sicuramente è mancata cattiveria sotto porta. Il primo sono stato io a sbagliare e mi dispiace, perchè io sono il primo a dover trascinare i miei compagni e non l’ho fatto…Ci si allena nuovamente, non buttandoci giù, dobbiamo non abbatterci, perchè il rischio c’è dopo una gara come questa. Invece, tra tre giorni abbiamo un’altra partita e dobbiamo restare concentrati. Potevo e dovevo fare di più, sto male, il mister ed i miei compagni si aspettano molto da me ed io non riesco a guardare la prestazione, solo al risultato. La sensazione è che potevamo tirare in porta fino a domani non sarebbe successo niente, abbiamo commesso degli errori, tutti”