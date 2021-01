DAZN – Gattuso: “Non è solo sfortuna, bisogna capire il perchè”

Rino Gattuso, dopo la sconfitta del Napoli in casa contro lo Spezia, interviene ai microfoni Dazn: “Una squadra che crea tanto e non realizza, bisogna capire perchè succede. Oggi è difficile analizzare questa gara, siamo la squadra che tira più in Europa, però siamo nervosi, perdiamo la testa, compromettiamo le gare. E’ vero che mancano degli uomini, ma il problema è che sbagliamo le valutazioni sulle scelte da fare. Non è solo sfortuna, non si annusa il pericolo, forse è anche colpa mia, non riesco a far capire ai miei giocatori come si va a concludere. Non è braccino, la partita l’abbiamo persa sui due errori di Maksimovic, lui si è innervosito e ho sbagliato anch’io, dovevo tirarlo fuori. Il dato di fatto è che stiamo buttando via il campionato e dei punti incredibili. La colpa è di tutti, mia sicuramente. Crederci, non abbatterci, non demoralizzarsi se si sbaglia, solo queste sono le soluzioni, adesso queste componenti ci mancano, anche perchè allenarsi alla precisione, va bene, ma non abbiamo tantissimo tempo. Squadra che definirei schizofrenica, purtroppo. Se noi non impariamo ad accettare che il gol si può prendere e lo Spezia può pareggiare, non ne veniamo fuori. Non bisogna pensare a ciò che è stato fatto, ma a ciò che si deve fare per recuperare la partita con lo Spezia. Noi, invece, cominciamo a giudicare i nostri errori e perdiamo”