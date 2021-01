Da venerdì l’iter burocratico per la statua a Maradona

Da venerdì, presso Palazzo San Giacomo, ci sarà una riunione per procedere a livello burocratico per la costruzione della statua in onore di Diego Armando Maradona. Probabilmente verrà sistemata nei pressi di Piazzale Tecchio, vicino allo stadio. L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello e alla Cultura Eleonora De Majo hanno fretta, si valuteranno i diversi progetti anche con i campioni dello sport come Patrizio Oliva e Beppe Bruscolotti capitano e amico del “Pibe de Oro”. Un altro argomento è la Mostra in onore del campione argentino, sorgerà all’interno del Filangieri. Su questo passaggio però c’è da accordarsi con Diego Maradona Junior che ieri ha incontrato i rappresentanti del Comune. “Sarà necessario coinvolgere noi figli per questa importante iniziativa. Il brend appartiene agli eredi, non è una questione economica e il marchio Maradona dovrà avere il nostro consenso, anche se ovviamente è bello quello che si sta facendo per lui”.

Fonte: CdS