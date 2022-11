Cesarano(giornalista): “Auguri di pronta guarigione a De Sanctis. Napoli? Spesso ha sottovalutato l’avversario”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Rino Cesarano, giornalista.

“Faccio i migliori auguri di buona guarigione a Morgan De Sanctis. Napoli? Spesse volte ha sottovalutato l’avversario, per esempio contro AZ Alkmaar e Sassuolo. Bisogna mantenere sempre la tensione alta, ecco perché la sfida contro lo Spezia è attesa con curiosità. Lozano centrale? Non è tanto la posizione quanto l’atteggiamento di mettersi a servizio della squadra. Il movimento collettivo di tutti i giocatori conta, per evitare il possesso palla infruttuoso e avere verticalizzazione palla improvvisa. Bisognerà confermare quanto visto a Cagliari e presentarsi bene ai prossimi impegni ravvicinati. Non è facile mantenere sempre alta la concentrazione. Assenza di Demme preoccupante, poteva dare un po’ di ricambio. Petagna? Potrebbe entrare a gara in corso, la gestione è fondamentale. Milan-Juventus? Situazione preoccupante, il calcio dev’essere responsabile, non può mettere a repentaglio le persone per salvaguardare gli affari. Credo ci voglia senso di responsabilità da parte di tutti. In Spagna alcune partite sono state rinviate, non è che ci si debba porre il problema di quando si recuperano. Si trascura però un altro fattore: il periodo di incubazione varia dai 3 ai 5 giorni. A me dà molto fastidio il fatto che in tutta Italia ancora si discute della sentenza di Juventus-Napoli: c’erano fior di giuristi . C’è chi vuole fare cattiva informazione e seminare poca obiettività. Il Napoli deve cercare di stare tra le prime 4 e vincere la Supercoppa Italiana”.