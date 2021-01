Calaiò, ex Napoli: “Lozano punta? Diamo fiducia a Petagna”

Su Radio Marte, è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente, ecco le sue parole:

“Nel calcio tutto è possibile, non mi stupisco più di niente. Sulla carta dovrebbe essere un impegno semplice per il Napoli ma la gara ha tante insidie. Lo Spezia verrà senza nulla da perdere, poi gioca e non si chiude. Questo per il Napoli è buono perché almeno non troverà una barricata. Italiano mi piace molto, già dai tempi di Trapani. Però se il Napoli fa come a Cagliari non ci saranno problemi. Lozano punta? Se Gattuso pensa questo evidentemente lo vede come Mertens. A me comunque Petagna a Cagliari è piaciuto: ha fatto buoni movimenti, ha aperto gli spazi. Tante volte fa buoni movimenti ma si fa tardi a servirlo. Gli darei ancora fiducia perché si impegna tanto. Chi può essere decisivo questa sera? Uno tra Zielinski e Lozano, adesso sono in una forma straordinaria”.