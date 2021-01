Borriello: “Questa è Napoli, ma allo stesso tempo la città di Maradona”

Le iniziative per ricordare, commemorare, immortalare Diego Maradona saranno tante. E sono al vaglio del Comune di Napoli. Dice l’assessore Borriello: «Questa amministrazione ha deciso di condividere con tutta la città quello che ha intenzione di fare, non sarà una proposta calata da alto. Vogliamo portare a termine alcune iniziative in ricordo del più grande calciatore della storia. Questa è Napoli, ma nel tempo sarà sempre di più la città di Maradona, Napoli con Maradona si identifica. Pensiamo a un museo del ricordo di Maradona, spero di poter in tempi rapidi cambiare il nome di Piazzale Tecchio. De Laurentiis ha proposto un museo del Napoli e di Maradona nello stadio. Noi non siamo contrari, anzi: tutto ciò che c’è da fare in tempi veloci è ben accetto. Lavoreremo per fare quanto possibile nel ricordo di Maradona nel principio della condivisione». Il sogno è quello di inaugurare il monumento il 10 maggio. Anche l’assessore De Majo mostra grande entusiasmo. «Siamo passati da una fase emotiva alla responsabilità di decidere qualcosa che resti per il ricordo di Maradona. Con Paolo Iorio direttore del museo Filangieri apriremo una mostra che sarà aperta fino a Maggio dei monumenti. Al bando per realizzare la statua siamo certi risponderanno artisti di tutto il mondo. Daremo il via libera al crowdfunding e pubblicheremo nomi di chi ha finanziato». Presente alla prima riunione anche il dirigente dell’Area Sport, Gerarda Vaccaro.

Il Mattino