Zaccagni, Napoli più avanti rispetto alla concorrenza: ci sono altre squadre

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Zaccagni? Interesse importante, trattativa chiusa no. Si naviga a vista.

Offerta per gennaio? Ad oggi non è pronto a farla, deve prima capire dove mettere Zaccagni, se lo prendi devi inserirlo in un contesto.

Per il Napoli può giocatore al posto di Zielinski o Insigne nel 4-2-3-1. Ci sono ottimi rapporti tra le società, il suo entourage mi diceva che il Napoli si è fatto vivo in maniera importante, ma ci sono altre 4-5 squadra. L’Inter lo segue, non il Milan che è piena in quella zona di campo dove inserirebbe Zaccangi. Il Napoli è un metro più avanti rispetto alla concorrenza”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli