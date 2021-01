Villas-Boas conferma l’interesse per Milik, ma lui pensa alla Juve

E’ sempre più un caso oltre che un uomo mercato. Milik piace, anche alla big, ma la valutazione del Napoli è alta, così come risulta notevole anche l’ingaggio del calciatore. Molte squadre sperano di poter trattare con lui da svincolato. In Italia, su di lui, gli occhi di Inter e Juventus, all’ estero Atletico Madrid e Marsiglia. Per i francesi la conferma è arrivata dallo stesso allenatore Villas-Boas: «Milik è una pista che stiamo seguendo, non l’unica, ma è complicata perché si tratta di un giocatore importante. Nei prossimi giorni parleremo di nuovo col Napoli» . C’è da dire che Milik non ha mai smesso di pensare alla Juve, ma che adesso riflette. La “guerra” interna col Napoli non aiuta: la società lo ha citato in giudizio, chiedendo un risarcimento da un milione di euro per danno d’immagine dopo l’ammutinamento del 5 novembre 2019 e un pubblicità non autorizzata per il suo ristorante a Katowice, in Polonia. L’attaccante ha minacciato azioni legali per il mancato pagamento della mensilità di ottobre. E Llorente? Piace alla Juve, ma il Napoli, data l’emergenza in attacco, non lo lascia partire.