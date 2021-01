Il Napoli ha ripreso questa mattina, sotto la pioggia gli allenamenti, a Castel Volturno, in vista della sfida di domani allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia. Si è iniziato con l’attivazione in palestra, a seguire il gruppo si è allenato sui campi 1 e 2 con esercitazione tecnica e lavoro tattico suddiviso per reparti. Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapie, palestra e lavoro personalizzato in campo.

Fonte: sscnapoli.it