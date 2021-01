Titolo inequivocabile: “La Fiorentina sperpera il capitale Callejon”

Fa quasi impressione, oggi, un titolo del Corriere dello Sport di oggi: “La Fiorentina sperpera il capitale Callejon”. Soprattutto per chi, come i napoletani, sa chi è e cosa è capace di dare ad una squadra di calcio, Josè Callejon: 115 gol e 99 assist forniti. Numeri importanti, che comunque lo portano in panchina in Viola. L’ex numero sette azzurro, leader nella squadra partenopea, ora è un vero e proprio rebus. Con questo ritmo e soprattutto con il modulo operato dalla Fiorentina, lo spagnolo faticherà, anche in futuro, a trovare spazio. L’ex Napoli va avanti, si allena e questo a dimostrazione di una professionalità che già lo aveva contraddistinto nel club azzurro. Callejon, come è normale che sia, spera in un cambio di modulo, un ritorno al 4-3-3 che permetta lui di esprimere le sue incredibili qualità in campo.