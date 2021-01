Stefano Pioli, allenatore Milan: “Ibrahimovic ingestibile? Non è complicato…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan: “Zlatan Ibrahimovic? Mai conosciuto un giocatore così intelligente. E simpatico. Sono momenti così. Tornerà. E giocherà più di prima. Ma già la sua presenza è fondamentale. Sa trascinare e stimolare i compagni. Come si gestisce uno così? In realtà non è difficile. Perché siamo entrambi diretti. Non ci nascondiamo. Nel bene e nel male. Ci siamo detti anche cose negative. Succede. E’ normale. E’ la dinamica logica di una squadra. Una volta è entrato nel mio ufficio e mi ha detto: mister, oggi parlo io. Io mi sono messo lì e ho ascoltato. Il giorno dopo ho parlato io. Funziona così. Bisogna capire le situazioni. Le persone. I momenti”.

Fonte: Corriere della Sera