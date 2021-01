Spezia, Italiano: “Al Maradona di Napoli, vogliamo fare punti!”

«Sappiamo che la gara di domani sarà difficile, abbiamo preparato la sfida praticamente in un solo giorno e quindi non sarà certo semplice, ma in ogni caso noi dovremo andare a battagliare su tutti i campi e lo faremo anche a Napoli». Vincenzo Italiano non vuole scuse e cercherà punti con il suo spezia anche allo Stadio Maradona, dove i liguri sono attesi dal match di domani sera.”

«Abbiamo recuperato qualche ragazzo, in più si aggrega anche Saponara che pensiamo possa darci personalità e imprevedibilità, quello che a volte ci sta mancando» ha continuato l’allenatore dello Spezia in conferenza. «Penso che le prestazioni continuino ad essere convincenti, ma se i risultati non stanno arrivando significa che occorre qualcosa in più, quel pizzico di convinzione e consapevolezza che ultimamente ci sta mancando. C’è rammarico perché la squadra esce dal campo sempre a testa alta, però ad oggi la cosa che conta è provare ad invertire il nostro trend di risultati; domani son convinto che i ragazzi faranno di tutto per tornare da Napoli con qualche punto in tasca»

Fonte: Il Mattino