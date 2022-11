Schira(giornalista): “Zaccagni? Il Napoli pensa ad un’operazione stile Rrahmani. Su Fabian potrebbe aprirsi uno scambio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato

“Zaccagni in chiave Napoli? Giocatore che il Napoli conosce bene, ha avuto questa esplosione un po’ tardiva e ora è il leader tecnico del Verona. Va in scadenza nel 2022, il Verona è una bottega cara ma non può tirare troppo. Il Napoli sta provando a giocare in anticipo, vorrebbe fare un’operazione sullo stile di Rrahmani, perché altrimenti c’è il rischio di trovare un imbottigliamento con altre squadre.

Milik? Il problema vero è convincere il polacco. Il Marsiglia lo segue molto, ovviamente poi se non dovesse rinnovare e andare via a parametro zero possono tornare alla carica Inter e Juventus. Chiaramente a lui non conviene andare al Marsiglia adesso, però è anche vero che rischia di perdere l’Europeo, anche se non lo vivrebbe da protagonista assoluto vista la presenza di Lewandowski. Situazione complicata che rischia di non avere vincitori o vinti.

Scambio Fabian Ruiz-Marcos Llorente? Non è un mistero che l’Atletico monitori Fabian. Probabilmente per certe caratteristiche Llorente può essere più adatto al 4-2-3-1- di Gattuso. Il prossimo potrebbe essere un mercato di scambi. Non c’è stato però nessun contatto su questo fronte”.