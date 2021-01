RINNOVO – Gattuso vuole un nuovo incontro, ma c’è un aspetto che lo ha infastidito

E’ da più di un mese che l’accordo tra il Napoli e Gattuso c’è, tra ingaggio e durata del contratto, ma il mister chiederà un nuovo incontro con la società. L’allenatore di Coregliano Calabro ha in linea di massima le intenzioni di restare sulla panchina azzurra, la stretta di mano è un elemento importante, ma chiede chiarezza sui progetti futuri. Sa bene che non ci saranno molti soldi da investire, anzi si cercherà di ridurre il monte ingaggi. Tutto questo Gattuso lo sa e alla fine non sarebbe un problema per restare ancora un paio di stagioni. Un aspetto che lo ha infastidito sono state le eccessive critiche che lui e la squadra hanno subito ai primi risultati negativi. Si aspettava più compattezza dall’esterno, ma non c’è stato, però ora la parola al campo e poi il nuovo summit per la firma che potrebbe anche avvenire a fine campionato.

Fonte: Il Mattino