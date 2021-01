Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, giornalitsa di Sportitalia, la Fiorentina avrebbe presentato un’offerta al Napoli per Kevin Malcuit, sulla base di un prestito secco. Si attende ora la risposta del Napoli, considerando anche che Malcuit non ha trovato mai prticamente spazio. Un prestito alla Fiorentina per farlo giocare e far aumentare il cartellino potrebbe essere un’ottima soluzione.

https://twitter.com/AlfredoPedulla/status/1346492057301512192?s=20