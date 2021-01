Per Maksimovic al Benevento c’è un intermediario speciale

Il campionato del Benevento al momento è da considerare molto positivo, ma si cercano nuovi elementi di valore per completare la rosa. In difesa si pensa all’esperienza di Nikola Maksimovic del Napoli. Il calciatore serbo ha il contratto vicino alla scadenza, difficile al momento di parlare di rinnovo. Il d.s. degli azzurri Giuntoli non lo vuole cedere ora, ma si punterà il colpo per il mercato estivo. C’è un intermediario speciale, si tratta di Glik che gli potrebbe consigliare di vestire la casacca del Benevento. Nelle prossime settimane se ne saprà di più. Per l’attacco Llorente resterà con i partenopei fino al 20 per la finale di Supercoppa contro la Juventus, in attesa della guarigione da Covid-19 e alla spalla di Osimhen.

Fonte: Il Mattino