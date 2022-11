Pellegrini(opinionista): “Lo Spezia ha un’identità di gioco precisa, ma in questo momento manca di convinzione, il Napoli invece…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Pellegrini, opinionista.

Factory della Comunicazione

“Lo Spezia ha un’identità precisa, un allenatore con idee intelligenti e propositive. Poi la qualità degli interpreti fa la differenza. Se la rosa adesso per vari motivi è un po’ corta alcuni giocatori sono difficili da sostituire. Secondo me in questo momento infatti lo Spezia è in regressione, sta venendo un po’ di braccino e non ha più quegli automatismi e quella convinzione che possono dare una pericolosità. Napoli? A volte certe dinamiche si fa fatica a comprenderle ma a questi livelli la differenza la fa davvero la componente mentale”.