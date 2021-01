Oggi ritornerà Mertens ed è fissata la data per rivederlo in campo

Dries Mertens doveva tornare a Napoli nella giornata di ieri, ma invece è slittata ad oggi, dove il belga farà i test dei tamponi per attendere i risultati e se dovessero essere buoni tornare in gruppo. L’auspicio di Gattuso e del club azzurro è di poterlo convocare per la trasferta di domenica a Udine contro i friulani di Gotti. Per i tifosi avere un Dries in più sarebbe un’altra buona notizia, oltre ai gol di Insigne, gli scatti di Lozano e le prodezze di Zielinski. Il belga è il bomber principe della società e avere un punto di riferimento in più sarebbe una manna dal cielo. Contro lo Spezia toccherà ancora a Petagna, poi Mertens per la gioia di tutti.

Fonte: Corriere dello Sport