Nuovo ct, per il Cile in pole anche un ex Napoli

Con Reinaldo Rueda che ha abbandonato la Roja per andare ad allenare (un’altra volta) la Colombia, la nazionale del suo Paese (anche se alcuni aspetti economici potrebbero far saltare tutto) in Cile è partita la caccia al nuovo ct.

Tra i candidati anche due tecnici italiani. Il primo in ordine di apparizione, ma il meno probabile, Luciano Spalletti: le difficoltà soprattutto da un punto di vista economico. L’ex Inter, che vuole tutti i soldi nerazzurri (scadenza contratto in giugno) in passato aveva rifiutato anche l’ipotesi Milan.

Chi sta salendo nelle quotazioni è invece Roberto Donadoni. «Nome interessante – hanno confermato dalla ANFP, la federazione cilena – ha alle spalle la carriera giusta per affrontare questa sfida».

Donadoni poi quando era in Cina allo Shenzhen ha avuto come aiutante l’ex nazionale cileno Jorge Vargas.

Altri papabili gli argentini Hernan Crespo (attualmente al Defensa y Justicia), Sebastian Beccacece (già assistente alla Roja nell’era Sampaoli) e José Pekerman.