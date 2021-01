Mercato invernale – L’azzurro Gaetano potrebbe lasciare la Cremonese

Dopo l’ultima sconfitta con il Chievo si acuisce il momento di notevole difficoltà della Cremonese. Il percorso appare tortuoso e la strada decisamente in salita. Forse anche per questo, in questa sessione di mercato invernale, potrebbe terminare l’avventura in grigiorosso di Gianluca Gaetano, in prestito dal Napoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, possibile un cambio maglia. Infatti, il club di De Laurentiis potrebbe decidere di dirottare il prestito in casa Podernone.